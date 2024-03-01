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        SUBÜ deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına destek için hazır

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) Müdürü Doç. Dr. Osman Kırtel, deprem zararlarının azaltılması için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:12
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        SUBÜ deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına destek için hazır
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) Müdürü Doç. Dr. Osman Kırtel, deprem zararlarının azaltılması için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

        Kırtel, Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'deki fay hatlarının Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yüksek risk taşıdığını belirtti.

        Depremin ekonomik etkilerinden bahseden Kırtel, depremin afete dönüşmemesi ve bir doğa olayı olarak kalabilmesi için afet sonrası yapılacak kriz yönetimi çalışmalarının önemini kaydetti.

        Afet öncesi yapılacak çalışmaların, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Kırtel, afet risk yönetiminin en önemli iki ayağının, mevcut riskleri azaltmak ve olabilecek riskleri artırmamak olduğunu vurguladı.

        Bina envanteri çıkarılma işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Kırtel, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bundan sonra hasar görebilirlik analizi ile deprem risk haritaları oluşturulacak. Önümüzdeki süreçte Sakarya'da, deprem riski azaltılması için belirlenecek kentsel dönüşüm gibi çözüm yöntemlerinin üzerinde en kısa zamanda yoğun ve aktif bir şekilde çalışarak, deprem zararlarını en aza indirmek amacıyla uygun modellerin geliştirilmesi mümkün olabilecek. Bu amaçla DAMER olarak deprem risk analizi için vermiş olduğumuz destekle birlikte, gelecekteki deprem zararlarının azaltılması için yapılacak diğer çalışmalara da destek olmaya hazırız."

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