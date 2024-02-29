16 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu; öldüreceğini söylediği eşi ve oğlu gözaltında (2)

OĞLUTUTUKLANDI, EŞİ SERBESTSakarya’da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyip, kaybolduktan sonra dün arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulunan Leyla Demir'in (56) gözaltına alınan eşi S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu U.D. tutuklandı.

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