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        16 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu; öldüreceğini söylediği eşi ve oğlu gözaltında (2)

        OĞLUTUTUKLANDI, EŞİ SERBESTSakarya'da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyip, kaybolduktan sonra dün arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunan Leyla Demir'in (56) gözaltına alınan eşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:29
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        16 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu; öldüreceğini söylediği eşi ve oğlu gözaltında (2)
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        OĞLUTUTUKLANDI, EŞİ SERBESTSakarya’da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyip, kaybolduktan sonra dün arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulunan Leyla Demir'in (56) gözaltına alınan eşi S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu U.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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