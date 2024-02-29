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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:28
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy, Reşitbey ve Kamışlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çaybaşı Yeniköy Mahallesi sakinleriyle buluşan Alemdar, ilçeler arasında şampiyon olan U-18 Çaybaşı Bekirpaşaspor sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Reşitbey ve Kamışlı mahallelerini de ziyaret eden Alemdar, esnaf ve kahvehaneleri gezerek, görüş ve talepleri dinledi.

        Alemdar, gece gündüz demeden çalışacaklarını, birlik ve beraberlikle 16 ilçede, 672 mahallede en iyi şekilde hizmet sunacaklarını anlattı.

        Çaybaşı ve yakın mahalleleri de kapsayacak bölgesel park yapacaklarını aktaran Alemdar, "Kapalı spor salonu, basketbol sahası, oyun alanları, yürüyüş alanlarıyla bölge halkımızın nefes alabileceği tema park yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, çiftçimizin yanında olacağız. Bize gönlünü açan, samimiyetle karşılayan, dua ve destekleriyle güç katan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Alemdar’a ziyaretlerinde, Erenler Belediye Başkanı ve Başkan adayı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer, İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Armağan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı eşlik etti.

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