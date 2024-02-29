16 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu; öldüreceğini söylediği eşi ve oğlu gözaltında SAKARYA'da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyip, kaybolduktan sonra dün arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cenazesi bulunan Leyla Demir'in (56) eşi S.D. ve oğlu U.D. gözaltına alındı.Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir'in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16'ncı gününde dün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir'in Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkisinde bulunan Demir'in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Leyla Demir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Leyla Demir'in cenazesinin İstanbul Sultanbeyli'de defnedileceği öğrenildi.Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında Leyla Demir'in oğlu U.D. ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi S.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlunun jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:05 facebook

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