Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ali Rıza Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hatun Ekrem Aslan (29) son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, babasının evine giden eşi Hatun Ekrem Aslan ile görüşmeye gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali Rıza Aslan, eşi Hatun Ekrem Aslan'ı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Eşi tarafından öldürülen genç kadın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Taşyatak Mahallesi Merkez Camisine getirildi. Genç kadının babası Necmi Ekrem ile diğer yakınları taziyeleri kabul ederken, akrabaları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Hatun Ekrem Arslan, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Taşyatak Merkez Giriş Mezarlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 20:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:25 facebook

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