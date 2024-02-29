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        Ferizli Kaymakamı Balcı'dan kan bağışı kampanyasına destek

        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:58
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        Ferizli Kaymakamı Balcı'dan kan bağışı kampanyasına destek
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        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Ferizli Şubesi tarafından Halk Eğitim Merkezi bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kampanyaya Kaymakam Balcı'nın yanı sıra kurum müdürleri, personeller ve vatandaşlar da destek verdi.

        Kan bağışı yapmanın önemine işaret eden Balcı, "Kan veren kişinin hem kendi sağlığına hem de hastanelerde kan bekleyen hastalara faydası olacak. Bir hayat kurtarılmasına sebep olacaktır. Kampanyaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

        Öte yandan Türk Kızılay gönüllüleri, kan bağışına dikkati çekmek için öğrencilerle birlikte vatandaşlara broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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