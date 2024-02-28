Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.
Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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