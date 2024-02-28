Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.

        Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
        Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı
        Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alemdar'dan 28 Şubat açıklaması
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alemdar'dan 28 Şubat açıklaması
        SUBÜ ile Filipinler'deki 4 üniversite arasında işbirliği yapıldı
        SUBÜ ile Filipinler'deki 4 üniversite arasında işbirliği yapıldı
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem...
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem...