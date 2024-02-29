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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:07
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk ziyaretini Valiliğe gerçekleştirdi.

        Polis mangasını selamlayan Kurtulmuş'u, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kurum müdürleri ve Valilik personeli karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Büyükşehir Belediyesi ziyareti

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve daire başkanları tarafından karşılandı.

        Kurtulmuş, burada Büyükşehir Belediyesi mehter takımının seslendirdiği iki eseri dinledi.

        Daha sonra makama geçen Kurtulmuş, belediyenin faaliyetleri hakkında Yüce'den bilgi aldı.

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