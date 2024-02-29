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        Sakarya'da bir kişi parkta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, parkta bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:52
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        Sakarya'da bir kişi parkta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, parkta bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

        Şemsiyeli Park'ta dinlenmek için bankta oturan Salih Sak, bu sırada yerde içinde 2 bin 200 lira ve 300 dolar bulunan cüzdan buldu.

        Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden Sak, cüzdanın sahibinin bulunmasını istedi.

        Polis ekiplerinin ulaştığı Hüseyin Sevinç, daha sonra merkeze gelerek cüzdanını Sak'tan teslim aldı.

        Sak, AA muhabirine, her vatandaşın yapması gerekeni yaptığını belirterek, "Cüzdanı sahibine teslim edip vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için memnunum." ifadesini kullandı.

        Cüzdanını parkta ararken ekiplerin kısa sürede kendisini aradığını anlatan Sevinç de "Gittiğim yerlere baktım. 'Haram yemedik ama inşallah yerine gelir.' dedim. Çoluk çocuğumuzun nafakası. 13 bin liraya yakın para vardı. Parayı saymadım, çok da önemli değil. Geldi ya Allah razı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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