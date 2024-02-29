Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 553 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.