Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

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