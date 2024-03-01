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        Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:50
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        Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da trafik uygulamasından kaçan ve durdurmak isteyen jandarma astsubayın bir süre aracın üzerinde seyrettiği otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

        Erenler ilçesi Taşlık mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 06 DSY 725 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Kontrol noktası girişinde yavaşladıktan sonra hızlanan otomobili durdurmak amacıyla kaputuna atlayan astsubay N.Ö, bir süre aracın üzerinde ilerledi.

        Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan astsubay N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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