Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi

SAKARYA’nın Erenler ilçesinde evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafetine dolanan Aynur Çorbacıoğlu (54) yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Epçeller Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Çorbacıoğlu’nun bir anlık dikkatsizliği sonucu evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolandı. Kıyafetinin dolanmasıyla makineye sürüklenen Çorbacıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü parçalanarak yaşamını yitiren Çorbacıoğlu’nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.