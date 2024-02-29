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        Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafetine dolanan Aynur Çorbacıoğlu (54) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:20
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        Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi
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        SAKARYA’nın Erenler ilçesinde evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafetine dolanan Aynur Çorbacıoğlu (54) yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Epçeller Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Çorbacıoğlu’nun bir anlık dikkatsizliği sonucu evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolandı. Kıyafetinin dolanmasıyla makineye sürüklenen Çorbacıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü parçalanarak yaşamını yitiren Çorbacıoğlu’nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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