Sakaryaspor - Manisa FK: 2-0

61’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi, Sinan Osmanoğlu’nun müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile penaltı kararını iptal etti.

Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 25’inci haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

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