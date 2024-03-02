Sakaryaspor - Manisa FK: 2-0
STAT:Yeni Sakarya AtatürkHAKEMLER: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu TaştanSAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk.
STAT:Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 76 Himmet Ertürk), Rotman, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Roshi(Dk. 72 Del Valle), Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Samed Onur), Dimitrov (Dk. 84 Burak Süleyman), Kasongo (Dk. 84 Koray Kılınç)
MANİSA FK: Erhan Erentürk - Graovac, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Burak Altıparmak), Đokanovic, Kerim Frei, Rroca (Dk. 66 Diallo), Ofkir (Dk. 76 Topalli), Mary (Dk. 89 Doğukan Emeksiz)
KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Burak Süleyman (Sakaryaspor)
GOLLER: Dk. 55 Rotman, Dk. 90+7 Del Valle (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Cihan Topaloğlu, Koray Kılınç, Samed Onur (Sakaryaspor)
Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 25’inci haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
28’inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dimitrov’un pası ile topla buluşan Cem Akpınar’ın vuruşu direkten döndü. Şutun ardından oluşan karambolü Manisa FK savunması uzaklaştırdı.
55’inci dakikada ceza sahası içerisinde Hasan Kılıç’ın pasıyla topla buluşan Rajko Rotman’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
61’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi, Sinan Osmanoğlu’nun müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile penaltı kararını iptal etti.
90+2’nci dakikada Koray Kılınç’ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Erhan Erentürk kurtardı.
90+8'inci dakikada Sakaryaspor farkı 2’ye çıkardı. Sakaryaspor'da Samed Onur pasını sol kanattaki Del Valle’ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrolü sonrası ceza alanına girerek sağ ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.
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