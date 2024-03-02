Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynarca ilçesinde karısını tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında M.Ç'nin boşanma aşamasında olduğu kocası S.Ç. hakkında, kendisine ve ailesine yönelik saldırıları sebebiyle defalarca şikayetçi olmasına rağmen tutuklama kararı verilmemesiyle ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Müşteki M.Ç. tarafından yapılan şikayetlere istinaden Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli S.Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' uyarınca şüpheli, hakkında 7 gün zorlama hapsi verilerek 16 Şubat'ta cezaevine gönderildi. 23 Şubat'ta tahliye edildikten sonra tehdit içerikli eylemlerine devam etmesi nedeniyle şüpheliye 26 Şubat'ta elektronik kelepçe takıldı."

Açıklamada, 29 Şubat'ta elektronik kelepçeyi kırdığının tespit edilmesi üzerine Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin, 1 Mart'ta "silahla tehdit" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Şüpheli hakkındaki soruşturmaların bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.