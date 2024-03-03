Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan adayı Kurt, Roman vatandaşlarla buluştu

Kurt, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, Romanların kendisini 5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Kumköprü Mahallesi'ni ziyaret eden Kurt, Romanların iş, eğitim, kurs ve konut alanındaki taleplerini dinledi.

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