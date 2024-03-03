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        Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan adayı Kurt, Roman vatandaşlarla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:58
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        Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan adayı Kurt, Roman vatandaşlarla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

        Seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Kumköprü Mahallesi'ni ziyaret eden Kurt, Romanların iş, eğitim, kurs ve konut alanındaki taleplerini dinledi.

        Kurt, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, Romanların kendisini 5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

        Sorunları birlikte çözmek, yerinde görmek istediklerini aktaran Kurt, 31 Mart'taki seçimlerde Kumköprü'den büyük destek beklediğini söyledi.

        Ziyarette partililer de yer aldı.

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