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        Hendek'te şarkıcı Sefo konser verdi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen gençlik konseri etkinliğinde şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:02
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        Hendek'te şarkıcı Sefo konser verdi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen gençlik konseri etkinliğinde şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, belediye otoparkında düzenlenen konser öncesi eşi Esra Babaoğlu ile sahneye çıkarak kalabalığı selamladı.

        Etkinlik sayesinde çok eğleneceklerini belirten Babaoğlu, "İnanın fazlasıyla hakkınız. Sizler için ne yapsak az. Kültür ve sanat etkinlikleriyle, doğal keşifler ve coşku dolu kutlamalarla huzur bulduk. Her yatırım planlamamızda gençlere ayrı önem verip spor ve sosyal alan sayısını artırdık, eğitim alanında sorumluluk bilincimizi en üst seviyede tuttuk. Her alanda özellikle sizler için bilişim, spor, eğitim, kültür ve sanat alanında sayısız proje hazırladık, hedefler belirledik. Genç beyinlerle geleceğe hazırlanan bir Hendek, bu bölgenin yıldızı, markası olacak." ifadelerini kullandı.

        Babaoğlu, Türk gençliğini çok sevdiklerini belirterek, "Biz birlikte çok güzeliz, bir olunca çok güçlüyüz. Gelecek bizim. Sizlerle birlikte bir yola çıktım. Beraber çok daha güzel işleri tek tek hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

        MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş da Babaoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'a 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.

        Konuşmaların ardından sahneye çıkan Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri dinleyen binlerce kişi, şarkılara eşlik etti.

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