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        Sakarya Voleybol play-off finallerinde namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yükseldi

        Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, play-off finallerinde namağlup şampiyon olarak yeniden 1. Lig'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:27 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:29
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        Sakarya Voleybol play-off finallerinde namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yükseldi
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        Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, play-off finallerinde namağlup şampiyon olarak yeniden 1. Lig'e çıktı.

        Eskişehir'deki play-off final müsabakalarında ilk maçını Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda MKE Ankaragücü ile oynayan turuncu siyahlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        İkinci maçında Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşan Sakarya Voleybol, bu maçı da 3-1 geçerek üst lige çıkmayı garantiledi.

        Bugün Eczacıbaşı ile oynadığı son karşılaşmasını da set vermeden geçen turuncu siyahlılar, namağlup şampiyon olarak KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

        Geçen yıl ekonomik nedenlerden dolayı 1. Lig hakkından feragat ederek 2. Lig'e geri dönmek zorunda kalan Sakarya Voleybol, gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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