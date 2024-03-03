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        Alkollü sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, alkollü sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:50
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        Alkollü sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, alkollü sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Defalarca kaza tehlikesi atlatan cip, direğe çarpıp dururken; 158 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Olay, dün gece saatlerinde Sapanca ilçe merkezindeki Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A (36) idaresindeki 06 MCJ 06 plakalı cip, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi güzergahında ve TOKİ Konutları önünde bulunan yaya kaldırımına çıkıp indi. Daha sonra ara sokaklardan İzmit Caddesi'ne çıkan sürücü Köprübaşı mevkisinde, köprü üzerinde bir kez daha kaldırıma çıktı. Bu sırada telefon ile konuşarak kaldırımda yürüyen bir yaya, kazadan kıl payı kurtuldu. Kımızı ışık ihlalinin ardından Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde yoluna devam eden sürücü, Sultan Sokağı’na girerek sokak üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Başka bir sürücü cipin, trafiği tehlikeye soktuğu anları cep telefonuyla görüntüledi. Cip sürücüsünün alkollü olduğundan şüphelenen diğer sürücü, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, direğe çarpan otomobilin sürücüsü O.A.’nın 158 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, ehliyetine 6 ay el konulup para cezası uygulandı.

        Kaza yapan cip, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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