Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kestiği ağacın altında kalıp öldü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Necmettin Bircan (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:26 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Necmettin Bircan (55) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Serdivan Uzunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Bircan’ın bahçede kestiği ağaç üzerine devrildi. Bircan’ın ağacın altında kaldığını görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Necmettin Bircan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Sakarya Voleybol play-off finallerinde namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yüks...
        Sakarya Voleybol play-off finallerinde namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yüks...
        Alkollü sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada
        Alkollü sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar kamerada
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
        Sakarya'da özel çocuklar kumaşları damlatma tekniğiyle renklendirdi
        Sakarya'da özel çocuklar kumaşları damlatma tekniğiyle renklendirdi
        Hendek'te şarkıcı Sefo konser verdi
        Hendek'te şarkıcı Sefo konser verdi