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        Sakarya'daki yol tartışması cinayetinde 6 gözaltı daha

        SAKARYA'da, 21 Şubat'ta yol tartışması sonrası çıkan kavgada Erkan Arman'ı (52) darbedip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Kerem A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:00
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        Sakarya'daki yol tartışması cinayetinde 6 gözaltı daha
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        SAKARYA’da, 21 Şubat’ta yol tartışması sonrası çıkan kavgada Erkan Arman’ı (52) darbedip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Kerem A.’nın (24) tutuklandığı olayda soruşturma genişletildi. Olay sonrası Kerem A.’nın kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 21 Şubat gecesi D-650 yolunun Geyve ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında eğlendikten sonra ayrılan Erkan Arman, yol kenarında otomobilinin yanında yerde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Arman’ın öldüğü belirlendi. Polis de Arman’ın bıçaklanarak öldürüldüğünü ve vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Arman’ı bıçaklayan kişinin Kerem A. olduğu tespit edildi. Olayın yol verme tartışması sonrasında yaşandığı belirlendi. Kaçan ve saklanan Kerem A., adresinin tespit edilmesiyle geçen günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen Kerem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Kerem A.’ya kaçış sürecinde yardım ettiği iddiasıyla U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü .T. (36) Sakarya’da, H.B. (34) ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, bugün emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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