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        Sakarya'da geçen ay kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden, 13'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:44
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        Sakarya'da geçen ay kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden, 13'ü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında çeşitli adreslere düzenlenen 244 operasyonda, 295 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, yaklaşık 12 kilogram kubar esrar, 3 kilo 55 gram bonzai, 244 gram metamfetamin, 215 gram skunk, 253 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 44 kök Hint keneviri, 8 hassas terazi, 61 uyuşturucu kullanma aparatı, 793 kilogram tütün, 923 bin 495'i dolu 1 milyon 207 bin 451 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 makaron makinesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği, 4 muhtelif şarjör ve 584 muhtelif çaplarda silah mühimmatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 282 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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