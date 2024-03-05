Sakarya'dan kısa kısa

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Babaoğlu, beraberindeki MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı, AK Parti İlçe Başkanı Adem Öz, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ile Servetiye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Babaoğlu, mahallede yapılan ve yeni dönemde planladıkları çalışmaları anlattı.

2019'dan beri ilçe genelinde başlattıkları hizmet seferberliğiyle her mahallede iz bıraktıklarını belirterek, "Servetiye'de 341 metre kapalı kanal, 590 metre açık kanal yapımı ile altyapı sorununa çözüm ürettik. Üst yapıda ve yollarda çalışmalarımız oldu. Yeterli mi, değil. Her mahallemizde olduğu gibi Servetiye'de de ihtiyaçları biliyoruz. Belli plan dahilinde eksikleri tamamlayacağız." bilgisini paylaştı.

AGDAŞ ile işbirliği yaptıklarını, kazı, dolgu, işçilik gibi hizmetleri Hendek Belediyesi olarak yüklendiklerini ve işi hızlandırdıklarını aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an Yeşilköy ve Çamlıca doğal gaz kullanıyor. Kahraman, Kazımiye, Lütfiyeköşk, Sarıyer mahallelerimizde çalışmalar tamamlanmak üzere. Şimdi diyoruz ki, 16 mahallemiz daha doğal gazla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Yusuf Alemdar da geçtiğimiz günlerde Uzuncaorman Mahallemize yaptığımız ziyarette mahallelerimizi doğal gazla buluşturacağımızı müjdeledi. Yusuf başkanımızla uyum halindeyiz. Hendek'imize, başta doğal gaz yatırımlarımız olmak üzere, büyükşehir desteğiyle çok önemli hizmetler kazandıracağız."

Babaoğlu, yeni dönemde Yeşilyurt ve bölgesi, Şeyhler, Çakallık, Gündoğan, İkramiye, Süleymaniye, Puna Ortaköy, Servetiye, Hamitli, Pınarlı, Yayalar, Kargalıhanbaba, Kargalıyeniköy, Uzuncaorman, Aşağıhüseyinşeyh, Yukarıhüseyinşeyh mahallelerine doğal gaz getireceklerini açıkladı.

Servetiye Mahallesi sakinlerinin yol ve kaldırım taleplerini de dinleyen Başkan Babaoğlu, gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

- Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, çalışmalarını anlattı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, 2019-2024 döneminin son meclis toplantısında meclis üyelerine ve çalışanlara teşekkür ederek, 5 yılda gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gündoğdu, toplantıda 5 yıllık süreçte merkez ana cadde yenileme, kapalı pazar yeri, sosyal tesis ve Ferizli'ye kazandırılan ilk üst geçit gibi proje çalışmalarını anlattı.

İlçenin kırsal kalkınması için tarla yollarında yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Gündoğdu, belediyenin araç filosunun güçlendirildiğini, 8'i sıfır 22 yeni araç kazandırıldığını bildirdi.

Gündoğdu, Sinanoğlu ve Gölkent mahallelerinde tamamlanan altyapı yatırımlarına da değinerek, ilçede 24 mahalleye modern çocuk parkları inşa ettikleri bilgisini paylaştı.

Görev süresi boyunca mali disipline önem verdiklerini belirten Gündoğdu, bu sayede belediyenin borcunu 26 milyondan 4-5 milyon lira seviyelerine indirdiklerini kaydetti.