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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da gelenekselleşen Ramazan Sokağı 11 Mart'ta kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:41
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da gelenekselleşen Ramazan Sokağı 11 Mart'ta kapılarını açacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bulunacak sokakta, ramazan boyunca atölyeler kurulacak, tiyatro gösterimleri, meddah ve gölge oyunları sahnelenecek, sergiler açılacak.

        Çok sayıda yayınevinin yer alacağı stantlarda binlerce kitap, ramazan boyunca Sakaryalı okurların beğenisine sunulacak.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sokakta ramazanın ruhuna uygun gösterimler yapılacak.

        Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, meddah hikayelerini çocuklar için anlatacak. 11 Mart'ta mehteran eşliğinde yapılacak Ramazan Sokağı'nın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti, musiki dinletisi, karagöz ve meddah gösterisi gerçekleştirilecek.

        - Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, son meclis toplantısına katıldı

        Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son meclis toplantısına katılan Işıksu, "Son derece gayretli ve milletimizin teveccüh gösterdiği dolu dolu bir 5 yılı geride bırakıyoruz. Güzel hikayeler biriktirdik. Allah meclis üyelerimizden razı olsun. İnşallah milletimizin desteğini alarak yeni dönemde Adapazarı için yola devam etmek, daha çok çalışmak istiyoruz. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti'li meclis üyesi Ahmet Bıçkıcı, MHP'li meclis üyesi Erbay Kayatür, AK Parti'li meclis üyeleri Hasan Karagüzel, Mehmet Yılmaz ve Özkan Yetim de toplantıda konuşma yaptı.

        Meclis üyeleri daha sonra Işıksu'ya teşekkür ederek hediye verdi.

        - Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle buluştu

        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"na konuk oldu.

        Çelik, Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yeni dönemde gençlere yönelik hazırlanan projelere ilişkin katılımcılarla istişare etti.

        Programda konuşan Çelik, gençleri her zaman emaneti teslim edecekleri yol arkadaşları olarak gören bir anlayışta olduklarını belirterek, "Kuşaklar arasındaki anlayış farklarını zenginlik olarak gören bir anlayışla genç kardeşlerimizle iletişim bağımızı kuvvetlendirdik. Umut ediyorum ki bundan sonra da bu bağlarımızı daha kuvvetlendirerek sürdüreceğiz inşallah. Bu vesileyle bu etkinlikte emeği olan genç kardeşlerimize ve konuk olan değerli gençlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Çelik'e, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı ve teşkilat mensupları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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