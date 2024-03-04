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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ın seçim çalışmaları

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:16
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ın seçim çalışmaları
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Adapazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Balaban ve esnaflar tarafından karşılanan Alemdar, yeni döneme dair görüş alışverişinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bir kentin gelişmesinde, oluşmasında, insanların hayatına yön ve şekil veren en önemli meslek dallarından birisinin de esnaflık olduğunu belirtti.

        Sakarya'nın her geçen gün ekonomik alanda büyüyen kent olduğunu anlatan Alemdar, "İnşallah yeni dönemde esnafımız için daha sistemli çalışma programı izleyerek gereken tüm desteği sağlayacağız. Bizler üretmek durumundayız. Şehrimizi daha dinamik, daha güçlü ve ekonomik olarak daha gelişmiş olması adına çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ekonomik olarak sürekli gelişen bir Sakarya hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        - Alemdar'dan "Yeşil Alan Vizyonu" açıklaması

        Alemdar, daha yeşil Sakarya mottosuyla "Yeşil Alan Vizyonu"na dair açıklama yaptı.

        Sakarya’nın 16 ilçesiyle doğa harikası potansiyele sahip olduğunu belirten Alemdar, projeler kapsamında yeni millet bahçeleri, büyük mesire alanları ve şehir merkezlerinde insanların rahat nefes alacağı bölge parklarının oluşturulacağını ifade etti.

        Alemdar, özellikle şehir merkezleri için bölge parkları inşa ederek doğayla bütünleşmiş ferah şehir hedefine ulaşacaklarına değinerek, aynı zamanda Çark Deresi'nin kenarında bulunan rekreasyon alanlarını da genişleteceklerini ve şehrin yeşiline, doğasına zarar verecek hiçbir çalışmaya asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

        Öte yandan Serdivan Belediye Meclisi üyesi Adem Kümbet başkanlığındaki 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısına katılan Alemdar, bu meclisle 5 yılı birlikte geçirdiklerini, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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