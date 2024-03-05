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        Şehit mezarlarından aldığı topraklardan Türk bayrağı tablosu yaptı

        Sakaryalı rölyef sanatçısı 52 yaşındaki Necmettin Sadıkoğlu, 13 şehit mezarından aldığı toprakları Türk bayrağı motifli tabloya dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:24
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        Şehit mezarlarından aldığı topraklardan Türk bayrağı tablosu yaptı
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        Sakaryalı rölyef sanatçısı 52 yaşındaki Necmettin Sadıkoğlu, 13 şehit mezarından aldığı toprakları Türk bayrağı motifli tabloya dönüştürdü.

        Sadıkoğlu, AA muhabirine, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde başlayan fikrin zamanla geliştiğini, şehit aileleriyle görüşerek toprakları temin ettiğini söyledi.

        Hz. Muhammed'in doğum yılı 571 ile İstanbul'un fethinin gerçekleştirildiği 1453 yılı rakamlarının toplamından hareketle Türkiye genelindeki 13 şehit mezarından toprak geldiğini aktaran Sadıkoğlu, bunlarla Türk bayrağı motifi hazırladığını kaydetti.

        Sakarya Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya öğretmenlerinin de toprakların muhafazası için özel sıvı geliştirdiğini anlatan Sadıkoğlu, "Malazgirt Savaşı'ndan bu yana Anadolu'nun muhafazası için şehitlerimiz oldu. Tüm şehitlerimize şükranlarımızı sunmak için bu şekilde bir çalışma yaptım. Onları unutmamalıyız. Bu motifle Türkiye'deki şehitlerin birbirine sarılarak uyuduğunu simgelemek istiyoruz." dedi.

        Sadıkoğlu, motifi vefatının ardından bir müzeye bağışlamak istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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