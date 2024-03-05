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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:30
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Mekece Mahallesi sakinleriyle buluşan Alemdar, vatandaşların sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

        Alemdar, yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da görevi devraldıkları takdirde, hizmeti daha da ileriye götürmenin gayretinde olacaklarını belirtti.

        Seçim beyannamesinde yer alan projelerini açıkladıklarını hatırlatan Alemdar, şunları kaydetti:

        "Her ilçemize bölgesel parklar planladık. Bununla birlikte mahallelerimizin yaşam standartlarını da yükseltmek istiyoruz. Mekece'nin doğalgaz ihtiyacını çözeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı ve kimsesizlerimizi yalnız bırakmayacağız. Sebze ve meyve deposu olan Pamukova'mızda çiftçimizi destekleyeceğiz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Emeklilerimizin su faturalarına, yüzde 65 indirim yapacağız. Allah nasip ederse, 1 Nisan’dan sonra sizin yanınıza gelip nereden başlayacağımızın takvimini açıklayacağız."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da dava bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, olmaz denilen işleri yaptık. Yeni dönemde de kıymetli başkan adaylarımızın tecrübeleriyle, daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Alemdar'a, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkan adayı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Burak Çelik ve MHP Pamukova İlçe Başkanı Şükür Salih de eşlik etti.

        -Alemdar, esnaf odalarını ziyaret etti

        Sakarya Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası ile Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret eden Alemdar, ortak akıl ve istişareyle şehir için çalışacaklarını belirtti.

        Alemdar, esnaf odalarının, en önemli paydaşları arasında yer alacağını vurgulayarak, "Sakarya birliktelikle ve güçle, yarınlara daha emin adımlarla yürüyecek." dedi.

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise Alemdar ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kenti iyi tanıdığını, uzun yıllardır görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını vurguladı.

        Balcı, "Onların yaptıkları işlerden gurur duyan, övgüyle bahsedenler olduk. Kim hizmet ediyorsa, övgüyü hak ediyor demektir. Bizler gelecekte de şehrimize hizmet eden kim varsa, hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle çıktığınız yolda, Allah yardımcınız olsun. Şahsım ve meslektaşlarım adına ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu da esnafın güvenli ve huzurlu şekilde çalışması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Şehrimizdeki tüm esnaf odalarımızla, istişare halinde çalışıyoruz. İnşallah yeni dönemde de bu iş birliğini artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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