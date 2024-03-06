SODAM'da kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler sergide beğeniye sunuldu

Ürün satışının da yapıldığı sergi, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

Daha sonra serginin açılışını gerçekleştiren Balcı, çanta, tablo ve anahtarlık gibi el emeği ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

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