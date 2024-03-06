Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selamet basınla buluştu

Selamet, kadın kooperatiflerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gar Meydanı'nda saat 12.00'de düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adapazarı ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda konuşan Selamet, göreve iki ay önce atandığını, şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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