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        Sakarya merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:57
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        Sakarya merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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