Bakanlar Kacır ve Tunç, Zonguldak'ta seçim irtibat ofisinin açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katıldı.

Bakan Kacır, AK Parti Gökçebey Seçim İrtibat Ofisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Gökçebey ilçesinde AR-GE merkezi açılışını yaptıklarını ve Devrek ilçesinde orman ürünleri fabrikasının temelini attıklarını anımsattı.

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan adayı Erkan Soner Kodaman ile ilçede yapacakları çok işlerinin bulunduğunu dile getiren Kacır, Türkiye'nin dört bir yanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretim üssüne dönüştürdüklerini belirtti.

Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölge sayısını 192'den 361'e yükselttiklerini aktararak, "Organize sanayi bölgelerinde çalışanların sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine yükselttik. Çalışan tesislerin sayısını 11 binden 58 bine yükselttik. Zonguldak, Türkiye'nin üretim yolculuğunda çok önemli konumda olacak önümüzdeki dönemde. Sahip olduğu lojistik avantajlar ve şimdi kurduğumuz organize sanayi bölgeleriyle çevre dostu sanayi yatırımlarıyla inşallah üretimde gücüne güç katacak, Zonguldak'ta tam istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

"Erkan Başkanımız çok güzel ifade etti. Bu şehrin çocukları, bu şehirde ekmek bulacak, bu şehirde alın teri dökecek, bu şehirde yaşamını sürdürecek. Gidenler adım adım buralara geri gelecekler. Buralar inşallah cazibe merkezlerine dönüşecek." diyen Kacır, ilerleyen yıllarda hayata geçirilecek projelerin açılışları için yeniden bölgeye geleceklerini dile getirdi.

- "AK Parti, Türkiye'de marka haline geldi"

Adalet Bakanı Tunç da Gökçebey'in 31 Mart'ta "uzun zamandır hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe" kavuşacağına inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. 1994'te İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde yaşanılamaz hale getirilen o dünya metropolü, Fatih'in emanetini, 5 yıllık gibi kısa sürede, CHP'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'u yaşanılır hale getirmekle ortaya çıkan belediyeciliktir. Aslında gerçek belediyecilik, AK Parti'nin doğuş sebebidir, kurulmasının sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, 22 yıldan beri İstanbul'da gerçek belediyecilikle temelleri atılan ekolün, AK Parti'yle hizmet ve eser siyasetine dönüştüğünü ve tüm Türkiye'de marka haline geldiğini vurguladı.

İlçede yapılması gereken ne varsa destek olmaya gayret edeceklerini aktaran Tunç, "Uyum çok önemli. Bakanları, milletvekilleriyle belediye başkanı kafa kafaya verirse projeleri çok daha çabuk hayata geçirebilir. Hükümet olarak, bütün belediyelere kanunen verilmesi gereken payları gönderiyoruz ama önemli olan o payların, o şehrin, o milletin faydasına harcanmış olması. Tabii payların dışında proje üreten, projelerini milletvekilleriyle bakanlarıyla buluşturan belediye başkanları şehirlerine daha fazla değer katıyor." ifadesini kullandı.

- "Demokrasinin standardını yükseltmenin gayreti içerisinde olduk"

Zonguldak'ın gelişmeye açık bölge olduğunu ve doğal gaz keşfiyle taş kömüründen sonra yine enerji üssü olmaya devam ettiğine dikkati çeken Tunç, öte yandan Türkiye Taş Kömürü kurumuna madenci kenti olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Tunç, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken demokrasinin standardını da yükseltmenin gayreti içinde olduklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özgürlükleri genişlettik, temel hak ve hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırdık, darbeci ve vesayetçi anlayışı sizler sayesinde tarihe gömdük. Bundan sonra bu ülkede darbeler, vesayetçi anlayışlar hortlamasın diye yapısal değişimleri sizlerin onayıyla gerçekleştirdik. O sıkıntılı süreçlerde hep yanımızda, arkamızda milletimizi gördük. O nedenle biz hep, milletimizin iradesini, milli irade bayrağını yere düşürmemek için sizlerle aynı yolda yürüdük, yürümeye devam edeceğiz."

Vatandaşların ramazan ayını da tebrik eden Tunç, seçimlerin ardından iki bayramı birden kutlama temennisinde bulundu.

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan adayı Erkan Soner Kodaman ile İlçe Başkanı Nurşen Yılmaz'ın konuşma yaptığı programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu ile belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.