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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ve fabrika ziyaretleri

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Karasu ve Erenler ilçelerinde seçim ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:51
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ve fabrika ziyaretleri
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Karasu ve Erenler ilçelerinde seçim ziyaretlerini sürdürdü.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karasu'da Kızılcık ve Kurudere mahallelerini ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla sohbet etti.

        Halka hizmet etmek için büyük çaba göstereceklerini belirten Alemdar, "Tek gayemiz, hemşehrilerimize ve şehrimize hizmettir." ifadesini kullandı.

        Alemdar, Karasu'da sanayiyi, tarımı ve turizmi güçlendirmeye yönelik projeleri olduğundan bahsederek, bunları vatandaşların güçlü desteğiyle hayata geçireceklerini bildirdi.

        Karasu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı İshak Sarı da ilçeye iyi hizmet vermek için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini, yeni dönemde de daha güzel hizmetler sunacaklarını kaydetti.

        Ziyarette, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP Karasu İlçe Başkanı Hamza Uğur, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necmettin Erbakan Civelek, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu da yer aldı.

        Daha sonra Erenler'de faaliyet gösteren fabrikaları gezen Alemdar, Sakarya'nın geleceği için yerli ve milli teknolojiyi destekleyeceklerini vurguladı.

        Tüm enerjilerini ve düşüncelerini Sakarya'nın önündeki güzel günlere çevirdiklerini belirten Alemdar, "İnşallah Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirleri arasına sokacağız. Buna inanıyoruz, mutlaka başaracağız." açıklamasında bulundu.

        Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı ve Başkan adayı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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