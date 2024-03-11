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        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede

        SAKARYA'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:10
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        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede
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        SAKARYA’da 'Bozdoğan-11’ operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

        Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen ‘Bozdoğan-11’ operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili dün yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleri ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu" ifadelerini kullanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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