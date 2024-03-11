Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SUBÜ öğrencileri mobilya üretim sürecini yerinde gördü

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        SUBÜ öğrencileri mobilya üretim sürecini yerinde gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğunca Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (KAMOSB) teknik gezi düzenlendi.

        KAMOSB yetkililerince ağırlanan öğrencilere Muhasebe Müdürü Mehmet Duran tarafından sunum yapıldı, +1 Eğitim Modeli kapsamındaki iş yeri uygulaması ile staj imkanları hakkında bilgi verildi.

        Öğrenciler daha sonra çeşitli firmaların mobilya üretim tesislerini gezerek üretim süreçlerini yerinde gördü.

        Firma sahibi Birol Güney de fabrikanın kuruluş sürecini ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

        Benzer Haberler

        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede
        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih eda edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih eda edildi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya'da aday tanıtım toplantısına kat...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya'da aday tanıtım toplantısına kat...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekil...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekil...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı
        Sakarya'da çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi
        Sakarya'da çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi