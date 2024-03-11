SUBÜ öğrencileri mobilya üretim sürecini yerinde gördü

Firma sahibi Birol Güney de fabrikanın kuruluş sürecini ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

KAMOSB yetkililerince ağırlanan öğrencilere Muhasebe Müdürü Mehmet Duran tarafından sunum yapıldı, +1 Eğitim Modeli kapsamındaki iş yeri uygulaması ile staj imkanları hakkında bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğunca Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (KAMOSB) teknik gezi düzenlendi.

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