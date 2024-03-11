Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

– Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya (87), Sakarya’nın Geyve ilçesinde spor ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan ve aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Tahsin Kaya için memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez camiinde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe yöneticileri, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi ile Kaya ailesinin yakınlarını katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kaya, Geyve Merkez Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Kaya’nın tabutunun taşınması