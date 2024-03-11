Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

        – Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya (87), Sakarya'nın Geyve ilçesinde spor ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        – Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya (87), Sakarya’nın Geyve ilçesinde spor ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan ve aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Tahsin Kaya için memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez camiinde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe yöneticileri, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi ile Kaya ailesinin yakınlarını katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kaya, Geyve Merkez Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Cenazeye katılanlardan görüntü

        -Cenaze namazından görüntü

        -Kaya’nın tabutunun taşınması

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        Belarus ordunun savaşa hazır olup olmadığını denetleyecek
        Belarus ordunun savaşa hazır olup olmadığını denetleyecek
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
        Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek
        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek
        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projes...
        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projes...
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bulu...
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bulu...
        SUBÜ öğrencileri mobilya üretim sürecini yerinde gördü
        SUBÜ öğrencileri mobilya üretim sürecini yerinde gördü
        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede
        'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyede