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        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilere ramazan ayı süresince iftar çadırında yemek imkanı sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:59
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        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek
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        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilere ramazan ayı süresince iftar çadırında yemek imkanı sunulacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanlarının, sendikaların, odaların ve belediye başkanlarının katkılarıyla ramazan boyunca devam edecek iftar çadırı uygulamasında öğrenciler bir ay boyunca iftar yemeğinde buluşacak.

        Helikopter pisti ve Kampüs Camii bahçesinde kurulan iftar çadırlarında bir araya gelecek öğrenciler, kaynaşma imkanına sahip olacak.

        SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, "Şimdi vakit, öğrencilerimizle iftar vakti. Sakarya öncülük ediyor, ramazan boyunca öğrencilerimizi iftar sofrasında buluşturuyoruz. Değerli katkılarından dolayı hayırsever iş insanlarımıza, belediyelerimizin değerli başkanlarına, sendika ve odalarımızın kıymetli başkan ve üyelerine, sayın milletvekillerimize üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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