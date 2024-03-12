Sakarya'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 14 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
SAKARYA'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda gözaltına alınan 33 DEAŞ şüphelisinden 14'ü tutuklandı.
SAKARYA’da 'Bozdoğan-11’ operasyonunda gözaltına alınan 33 DEAŞ şüphelisinden 14’ü tutuklandı.
Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen ‘Bozdoğan-11’ operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D.A., D.Ö., E.K., A.K., C.K., S.Ş., V.Ş., A.İ., M.F., E.K., T.K., A.A., Y.B. ve S.T. tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 11 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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