Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 14 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        SAKARYA'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda gözaltına alınan 33 DEAŞ şüphelisinden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 'Bozdoğan-11' operasyonunda yakalanan 14 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’da 'Bozdoğan-11’ operasyonunda gözaltına alınan 33 DEAŞ şüphelisinden 14’ü tutuklandı.

        Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen ‘Bozdoğan-11’ operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D.A., D.Ö., E.K., A.K., C.K., S.Ş., V.Ş., A.İ., M.F., E.K., T.K., A.A., Y.B. ve S.T. tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 11 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor

        Benzer Haberler

        Sakarya Valisi Karadeniz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı
        Sakarya Valisi Karadeniz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı
        Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı
        Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
        Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek
        Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ramazan boyunca iftar verilecek
        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projes...
        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projes...
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bulu...
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bulu...