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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:51
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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        SAKARYA(AA- Sakarya'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında bir aracı durdurdu.

        Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında ruhsatsız 8 glock marka tabanca, 1 tabanca ve 9 şarjör ile 15 fişek ele geçirildi.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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