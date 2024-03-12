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        Sakarya'dan şubatta 788 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Sakarya şubat ayında 788 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:31
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        Sakarya'dan şubatta 788 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
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        Sakarya şubat ayında 788 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında Türkiye ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan firmaların faaliyetlerini yürüttükleri illerden gerçekleştirdikleri ihracatı temel alan "Faaliyet İllerine Göre İhracat" rakamlarına göre ise Sakarya şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6, geçen aya göre yüzde 6'lık artış göstererek 788 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Sakarya, şubat ayında en çok dış satım yapan 8. il olarak toplam ülke ihracatına yüzde 3,7 katkıda bulundu.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, fındık ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik başı çekti.

        Sakarya iş dünyası, serbest bölgeler dahil dünyanın 110 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya oldu.

        - "İl ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şubat ayında Sakarya iş dünyası olarak ülke ihracatına 788 milyon dolarla katkı vermeye devam ettiklerini belirtti.

        İhracat oranlarını artırmak, ihracatçı firma sayısını yükseltmek, hiç ihracat yapmamış firmaları ihracat yapar duruma getirmek için il ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Altuğ, "Süs bitkiciliği, metal ve makine sektörü UR-GE projelerimiz bunlara önemli bir örnek. Bunun yanı sıra tercih ettiğimiz yatırımcı ve sektörlerin şehrimizde konumlanabilmesine destek sunmak adına yeşil dönüşümü benimsemiş organize sanayi bölgeleri projelerimiz de devam ediyor. Üreten bir şehir olarak teknoloji üretmek, ürettiğimizi dünyaya satabilmek, dünyanın tercih ettiği hedef pazarlardan olabilmek çok önemli. Bunu da uzun yıllardır dış ticaret fazlası vererek başarıyoruz. Nitelikli Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında yer alması için üreten Sakarya iş dünyamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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