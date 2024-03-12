Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Dino Ndlovu, daha sonra düz koşu yaptı. Sakatlığı süren İsaac Donkor ise idmana katılmadı.

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