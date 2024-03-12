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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 22:52
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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Sercan Pekcan'ın kullandığı 54 HD 308 plakalı traktör, Karaçalılık Mahallesi Merabaşı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Pekcan'ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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