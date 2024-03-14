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        SUBÜ'den kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerince hazırlanan radyasyona maruz uygulamalarda kullanılacak seramik karolar üretmeyi hedefleyen proje, TÜBİTAK burs programına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:32
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        SUBÜ'den kısa kısa
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerince hazırlanan radyasyona maruz uygulamalarda kullanılacak seramik karolar üretmeyi hedefleyen proje, TÜBİTAK burs programına alındı.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Yapısal Uygulamalar İçin Nadir Toprak Elementleri ile Takviyelenmiş Jeopolimer Karoların Geliştirilmesi ve Radyasyon Zırhlama Kabiliyetlerinin Belirlenmesi" projesi, "TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Burs Programı" kapsamında kabul edilerek 90 bin liralık destek almaya hak kazandı.

        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Arslan, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan'ın danışmanlığında yürütülen projede, araştırmacı olarak Dr. Mine İbrahimoğlu yer alıyor.

        Projede, nadir toprak elementleriyle jeopolimer karolar geliştirilerek, radyasyona maruz uygulamalarda, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanmak hedefiyle seramik karolar üretilecek. Son dönemde ilgili sektörlerde önemli teknolojik ihtiyaç haline gelen uygulama alanı için yeni ve yerli rekabetçi ürün geliştirilecek.

        - Prof. Dr. Atilla Arkan SUBÜ Konuşmaları'na katıldı

        SUBÜ Konuşmaları'nın 67'nci konuğu, "Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm ve Aile" başlıklı söyleşiyle İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan oldu.

        Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa'nın yönettiği söyleşide, köyden kente göçle Türk toplumunda yaşanan dönüşüm ve aile yapısına etkisi, günümüzde ve gelecekte ailenin fonksiyonu ile klasik Türk aile yapısının değişime uyum sağlama kapasitesi ele alındı.

        Arkan, aile hayatının ciddi ölçüde büyük ailelerle ilişki halinde yaşandığını belirterek, "Türk ailesi birbirinden mekan olarak uzak olsa bile birbiriyle iletişim halinde bulunuyor. Mesela İngiliz, Fransız ve Almanlar böyle değil. İspanyollar, İtalyanlar ve Latin Amerika ise bize benziyor. Geniş aile ile varlıklarını devam ettiriyorlar. Çoğu ailenin merkezi ise çocuk. Çocuğun önemi fıtratın yanı sıra Türkiye özelinde toplumsal dönüşümden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - Öğrenci etkinlikleri devam ediyor

        SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'na satranç turnuvası, bilgilendirici toplantı ve sektörle buluşma etkinlikleriyle başladı.

        Topluluk tarafından Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı satranç turnuvasında birinci olan Mehmet Furkan Cangül'e ödülünü Fakütle Dekanı Prof. Dr. Sinan Esen takdim etti.

        Üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan etkinliğin yanı sıra farklı başlıklarda online konferanslar da düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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