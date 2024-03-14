Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan doğalgaz ve hızlı internet projesi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, doğalgaz ve hızlı internet projelerine dair açıklamalarda bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, kentin tamamına doğalgaz akışının sağlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Ayrıca gençlerin hızlı internet taleplerini de yerine getireceklerini aktaran Alemdar, her iki başlıkta gerekli çalışmaların tamamlandığını ve yeni dönemde kentin tamamında doğalgaz ve internet sorununun kalmayacağını vurguladı.

Önceliklerinin kentin tamamına doğalgaz akışı sağlamak olduğunu aktaran Alemdar, "Günümüz modern şehircilik anlayışı altyapı hizmetlerinde giderek gelişim kaydediyor. Bu gelişime ayak uydurmak için alanında uzman ekip arkadaşlarımızla şehrimizin altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Bu noktada öncelik vereceğimiz konu şehrimizin tamamına doğalgaz akışının sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.