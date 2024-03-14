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        ADA HAYAT'ın temeli pazartesi atılıyor

        Adapazarı Belediyesince başlatılan yerinde kentsel dönüşüm projesi ADA HAYAT'ın temeli 18 Mart'ta atılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:20
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        ADA HAYAT'ın temeli pazartesi atılıyor
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        Adapazarı Belediyesince başlatılan yerinde kentsel dönüşüm projesi ADA HAYAT'ın temeli 18 Mart'ta atılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, dünyanın en saygın mimari ödüllerinden Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) Karma Kompleks Mimari Kategorisinde "Avrupa’nın en iyi projesi" ödülünü kazanan çalışmada, hak sahipleriyle yüzde yüz mutabakat, yıkımlar ve zemin iyileştirmeden sonra temel atma aşamasına gelindiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Projemiz tamamlandığında yeni meydan, çarşı, belediye hizmet binası, akıllı otopark, Orhangazi Miğfer Müzesi ve çok amaçlı salonun (evlendirme dairesi, tiyatro, sinema) olacağı 6 mega projemiz de tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Sürece katkı sağlayanlara teşekkür eden Işıksu, şunları kaydetti:

        "Zor, meşakkatli, sabır ve kararlılık isteyen bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, önceki Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık çalışanlarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekilimiz Muhammed Levent Bülbül, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il ve ilçe başkanlarımız ile teşkilatlarımıza, hak sahiplerimize, projemizin mimarı Ömer Yılmazer ve yüklenici firma Dünyalar'a çok teşekkür ediyor, bize inanan, azmimizi her daim yükselten yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız Özhaseki’nin teşrifleriyle 18 Mart 2024 Pazartesi saat 17.00'de ADA HAYAT Uygulama Alanı'ndaki temel atma törenimize kalbi Adapazarı'mız için çarpan herkesi davet ediyoruz."

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