Bakan Kacır, Sakarya'da Gençlik Buluşması'na katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geliyor. Kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemimizi oluşturacağız. Kendi savunma sanayi sistemlerimizi, kendi konumlama, zamanlama sistemimizle destekleyeceğiz. Uzayda da tıpkı savunma sanayi ve havacılıkta olduğu gibi iddia sahibi ülkelerden biri olacağız." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sakarya Gençlik Buluşması'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Kacır, Türkiye'nin, 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna çıktığını ve peşi sıra gökyüzüne imzasını atan projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kacır, şöyle devam etti:

"Şimdi bu hedefleri daha ileri taşıyoruz; Milli Uzay Programı'nı gerçekleştiriyoruz. İşte Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı uzay bilim misyonumuz, bu iddianın en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Alper Bey, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanlarının hazırladığı deneyleri gerçekleştirdi ama aslında en önemli başarı, Türk çocuklarının gönlünde bundan sonrasına ilişkin uzaya dair dev hedeflerin oluşması oldu. İnşallah bu yolculuğa devam edeceğiz.

Milli Uydu Programı'mızı gerçekleştiriyoruz. İmece uydusunu ürettik. Türksat 6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya gönderiyoruz. Türkiye, milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geliyor. Kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemimizi oluşturacağız. Kendi savunma sanayi sistemlerimizi, kendi konumlama, zamanlama sistemimizle destekleyeceğiz. Uzayda da tıpkı savunma sanayi ve havacılıkta olduğu gibi iddia sahibi ülkelerden biri olacağız."

- "Türkiye, ihracatını 22 yılda 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardı"

Bakan Kacır, daha sonra Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle iftar yaptı.

Kacır, buradaki konuşmasında da gelecek dönemde ülkenin gelişmesi, kalkınması ve bugünkünden daha ileri seviyelere gelmesine katkı vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin, ihracatını 22 yılda 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardığını belirten Kacır, "Yani bir Türkiye'nin üzerine 7 Türkiye ilave ettik adeta. Türkiye bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci. Ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci. Demir-çelik, çimento, düz cam, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider. Allah'a hamdolsun bütün bunlar ortaklaşa koyduğumuz katkı, verdiğimiz emek, döktüğümüz alın ve akıl teri sayesinde. Sizlere minnettarız. Rabbim işlerinizi kolay kılsın." dedi.

Kacır, işçilerin ailelerine selam ileterek, "Biz ne yapıyorsak hep merkezine gençleri, çocukları koyarak yapmaya çalışıyoruz çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği onlar. Onlar bu bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacaklar ve inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak onların sayesinde mümkün olacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu kapı açıldı. Milletimiz bu yola çıktı. İnşallah bu yolda hep birlikte birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimlere işaret eden Kacır, "Bu seçimlerde de inşallah desteğinizi bekliyoruz. Gerçek belediyecilik, eser, hizmet ve proje siyasetinden yana milletimizin takdirde bulunacağını ümit ediyoruz. Milletimiz ne derse başımızın üstünde yeri var. İnşallah inanıyoruz ki 31 Mart'tan sonra da belediyelerimizle el ele, omuz omuza, sırt sırta vereceğiz, bu muazzam kalkınma hamlesini hep beraber sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, Sakarya'nın organize sanayi bölgelerinde 30 bine yakın kişinin çalıştığını dile getirerek, "OSB'lerde 22 yıl önce 415 bin kardeşimiz çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 600 bin kardeşimiz çalışıyor. 11 bin işletme aktifti, şimdi 58 bin işletme aktif. Muazzam bir yolcuk, kalkınma hamlesi. İnşallah bu hamleyi önümüzdeki dönemde hep birlikte devam ettirelim diyorum." diye konuştu.

Bakan Kacır'a programlarında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ eşlik etti.