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        Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (4)

        İŞÇİLERLEİFTARDA BİR ARAYA GELDİ Bakan Kacır, Sakarya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arma Filtre'de işçilerle birlikte iftarını açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:29 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:35
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        Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (4)
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        İŞÇİLERLEİFTARDA BİR ARAYA GELDİ

        Bakan Kacır, Sakarya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arma Filtre'de işçilerle birlikte iftarını açtı. Daha sonra işçilere hitap eden Bakan Kacır, "Türkiye bugün bu noktaya gelebilmişse dünyanın önemli üslerinden, güçlerinden biri olabilmişse bunu sizin alın terinize, akıl terinize borçluyuz. Türkiye bugün ihracatını 36 milyar dolardan 22 yılda 256 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardı. Yani bir Türkiye'nin üzerine 7 Türkiye adeta ilave ettik. Türkiye bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci. Ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci. Demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, düz cam üretiminde, güneş paneli üretiminde, Avrupa'da lider, insansız hava aracı üretiminde dünyada lider. Bütün bunlar ortaklaşa koyduğumuz katkı, verdiğimiz emek, döktüğümüz alın terinin sayesinde. Sizlere minnettarız. Her birinizin evinde muhakkak çocukları, belki kardeşleri var. Onlara bizim çok çok selamımızı iletin" dedi.

        'BURASI SİYASET YERİ DEĞİL AMA ÖNÜMÜZDE 31 MART SEÇİMLERİ DE VAR'

        "Biz ne yapıyorsak hep merkezimize, genç kardeşlerimiz, çocuklarımızı koyarak yapmaya çalışıyoruz" diyen Kacır, "Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği onlar. Onlar bu bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacaklar ve inşallah devletimizin ikinci asrını, cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak, onların sayesinde mümkün olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kapı açıldı. Milletimiz bu yola çıktı. İnşallah bu yolda hep birlikte birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Tabii iftar sofrasındayız. Burası siyaset yeri değil ama önümüzde bir 31 Mart seçimleri de var. Bu seçimlerde de inşallah desteğinizi bekliyoruz. Gerçek belediyecilikten yana, eser siyasetinden, hizmet siyasetinden, proje siyasetinden yana, milletimizin takdirde bulunacağını ümit ediyorum. Milletimiz ne derse başımızın üstünde yeri var. Milletimiz ne derse baş tacıdır elbette. İnşallah inanıyoruz 31 Mart'tan sonra da belediyelerimizle el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, sırt sırta vereceğiz. Bu muazzam kalkınma hamlesini hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

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