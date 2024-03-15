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        Sakarya'da gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:26
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        Sakarya'da gaziler onuruna iftar programı düzenlendi
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        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Aziz Duran Parkı'ndaki tesiste düzenlenen etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, davetlilerle tek tek ilgilenerek, gazilerle sohbet etti.

        Daha sonra gaziler, aileleri ve davetliler oruçlarını birlikte açtı.

        Program, ebediyete intikal eden gaziler için dualar edilmesiyle sona erdi.

        İftara, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ile Sakarya Bölge Sorumlusu Faruk İkinci de katıldı.

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