Sakarya'da gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

İftara, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ile Sakarya Bölge Sorumlusu Faruk İkinci de katıldı.

Program, ebediyete intikal eden gaziler için dualar edilmesiyle sona erdi.

Daha sonra gaziler, aileleri ve davetliler oruçlarını birlikte açtı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Aziz Duran Parkı'ndaki tesiste düzenlenen etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, davetlilerle tek tek ilgilenerek, gazilerle sohbet etti.

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