Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.

Sakarya'da ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlar, camileri doldurdu.

Tarihi Orhan Cami ile kentteki diğer camilere gidenler, "Oruç, Bedenimize Sıhhat, Gönlümüze Sekinet Verir" konulu hutbeyi dinledikten sonra cuma namazını kıldı.

- Kocaeli

İzmit ilçesinde Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, namaz öncesi okunan hutbeyi dinledi.

Kısa sürede dolan camide, yer bulamayanlar cami avlusuna serilen hasırlarda saf tuttu.

Cemaat daha sonra namaz kılıp dua etti.

Gebze ilçesinde de ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlar, camilere akın etti.

Tarihi Çoban Mustafa Camisi'ne gelenler, içeride yer kalmayınca avluya taştı.

Hutbeyi dinleyen cemaat, ardından cuma namazını kılarak dua etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlar, camileri doldurdu.

Uzun Mehmet Camisi ile diğer camilere gidenler, "Oruç, Bedenimize Sıhhat, Gönlümüze Sekinet Verir" konulu hutbeyi dinledikten sonra cuma namazını eda etti.

- Karabük

Karabük'teki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

Bayır Mahallesi Ulu Camisi'ne gelenler, namaz öncesi hutbeyi dinledi.

Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.

- Düzce

Düzce'de kent merkezinde bulunan Büyük Camisi'ne gelenler, yoğunluk nedeniyle caminin dışına taştı.

Cemaat cuma namazını eda ederek, dua okudu.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi de doldu. Çocukların da aralarında bulunduğu cemaatin bir kısmı, dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namazlarını eda etti.

- Bartın

Bartın'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

Merkez Şadırvan Camisi'nde cemaatin bir kısmı, avlu ve kaldırımlara serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Namaz öncesi hutbeyi dinleyen vatandaşlar, dua etti.