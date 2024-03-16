Sakarya'da üzerine malzeme yüklü sepet düşen fabrika işçisi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti.
Küçücek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepet, Selim Han İ'nin (24) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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