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        Sakarya'da üzerine malzeme yüklü sepet düşen fabrika işçisi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:43
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        Sakarya'da üzerine malzeme yüklü sepet düşen fabrika işçisi öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine malzeme yüklü sepet düşen işçi hayatını kaybetti.

        Küçücek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepet, Selim Han İ'nin (24) üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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