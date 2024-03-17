Sakaryaspor - Altay: 2-0
STAT:Yeni Sakarya AtatürkHAKEMLER: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman KarasuSAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu – Muhammed Himmet Ertürk, Rotman, Çağlayan Menderes (Dk.
STAT:Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Karasu
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu – Muhammed Himmet Ertürk, Rotman, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Erdi Dikmen), Bülent Cevahir, Sinan Kurt, Simon, Dimitrov, Samed Onur (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Del Valle (Dk. 69 Burak Süleyman), Kasongo (Dk. 85 Koray Kılıç)
ALTAY: Mustafa Çalışkan - Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 73 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Caner Baycan (Dk. 62 Ali Kızılkuyu), Deniz Kadah, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 62 Emre Tangeldi)
GOLLER: (P) Dk. 35 Kasongo, Dk. 58 Del Valle (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Simon, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükdeniz (Altay)
1’inci Lig’in 27’nci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Altay’ı 2-0 mağlup etti.
33'üncü dakikada Sakaryaspor atağında sağ kanattan yapılan ortada top Altaylı Kuban'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
35'inci dakikada Sakaryaspor'da beyaz noktanın başına geçen Kasongo, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
44'üncü dakikada ceza sahası dışından Dimitrov'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı 1-0 Sakaryaspor’un üstünlüğü ile sonlandı.
58'inci dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta top ağlara gitti: 2-0.
83'üncü dakikada Burak Süleyman'ın ceza alanı ön çizgisine doğru pasında topla buluşan Kasongo'nun şutunda top dışarıya çıktı.
Karşılaşma 2-0 Sakaryaspor’un galibiyeti ile sonra erdi.
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