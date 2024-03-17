Sakaryaspor-Altay maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay'ı evinde 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bizim için elzem olan şu anda 3 puandı. O 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki yerlerini korumaları için bundan sonra oynayacakları bütün maçların kendileri için final olduğunu vurguladı.

Önlerindeki maçlardan da galip gelmeleri gerektiğinin altını çizen Karslı, "Bir opsiyonluk hakkımızı Adana'da kullandık. Artık bundan sonra kayıplara tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

Karslı, rakibi küçümsemediklerini, bulundukları yeri iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Genç arkadaşlarla oynadılar. Tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı ama bize mutlak galibiyet gerekiyordu. Üç puan almak için bir tane de 3-4 tane de gol atmanız yeterli. Ama bizim için elzem olan şu anda 3 puandı. O 3 puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Oyun konusundaki sorunları çözmeleri gerektiğini ifade eden Karslı, daha çok mücadele etmeleri, skoru üretecek oyunları, formülleri daha iyi aramaları gerektiğini kaydetti.

Gol yollarındaki çabukluğu, daha üretken hallerini sorgulamaları gerektiğini belirten Karslı, "Siz de 'Lig bitiyor, ne zaman olacak? diye soracaksınız. Öğrenmenin zamanı yok. Bunu ne zaman, ne şekilde yapacağımız konusunda vaktimiz hala var. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Bugün önceki oyunlara göre daha çok topa sahip olma konusunda biraz daha öndeydik. Sadece eksik kaldığımız pozisyon, belki birebir temaslı oyundan biraz kaçınıyoruz. Onda biraz daha istekli olmamız lazım. Onun haricinde oyunun sonucu çok iyi, puanın da bizi taşıdığı yer çok iyi. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Altay cephesi

Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer de istemedikleri bir skor olduğunu ama oyunun genelinde son dakikaya kadar rakipleriyle mücadele içerisinde olmayı başardıklarını söyledi.

İlk devre içerisinde yakaladıkları bir iki pozisyon gol olsaydı belki oyunun daha farklı olacağını dile getiren Biçer, "İkinci devrede yediğimiz ikinci golden sonra bir kırılma yaşadık. O kırılma kısa süreli olsa da bizi olumsuz etkiledi, daha sonrasında toparlandık. Maçı bu şekilde tamamladık." diye konuştu.

Oyunu güzelleştirerek, devam ettirerek, geliştirerek, genç oyunculara daha fazla şans vererek onları hem Altay'ın geleceğine hem de Türk futbolunun içerisine sunabilmeyle ilgili planları olduğundan bahseden Biçer, şunları kaydetti:

"Bu planlamalar, genç oyuncular üzerine ve oyun üzerine açıkçası. Her geçen gün daha da iyiye gittiğini düşünüyoruz ama skor anlamında söyleyebileceğimiz açıkçası çok da olumlu bir şey yok. Bugünü de geçtik, önümüzdeki haftada bir boşluk var, tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonraki süreçte kazanmak için skoru da işin içine dahil edebileceğimiz şekilde bir planlamayı öngörüyoruz. Bunu da başarabilecek durumda olduğumuzu biliyoruz."